Wanda Nara mostra il suo attico milanese

Wanda Nara, showgirl e manager argentina, ha recentemente aperto le porte del suo lussuoso attico milanese su MTV Cribs Italia, mostrando una residenza da sogno dal valore di milioni di euro. L’appartamento, nato dalla fusione di quattro unità abitative, riflette un arredo minimalista e dettagli di grande comfort. Il salone, ampio e luminoso grazie alle grandi finestre, si apre su un terrazzo panoramico con piscina riscaldata e barbecue argentino, creando un’atmosfera da sogno. La casa include anche un enorme garage dove Wanda parcheggia la sua Lamborghini rosa, simbolo di uno stile di vita esclusivo.

L’attico di Wanda Nara

Ogni dettaglio è stato scelto personalmente dalla showgirl, che si è occupata personalmente della progettazione e dell’arredo, collaborando con i migliori architetti su sue direttive. La cabina armadio è sontuosa, con una vasta collezione di borse e scarpe griffate che testimoniano il suo stile e la sua personalità forte in un ambiente spesso dominato dal maschilismo. Nonostante la recente bufera mediatica legata al divorzio da Mauro Icardi, Wanda si presenta come una donna determinata, capace di costruire un’esistenza di lusso e successo, con ogni dettaglio pensato per valorizzare il suo stile di vita esclusivo.