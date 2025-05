[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vortice ciclonico dall’Africa, ma nel foggiano non sono previste piogge intense, anzi…

In queste ore un vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa è pronto a influenzare in modo significativo il quadro meteorologico delle prossime ore. Lo scrive IlMeteo.it

Sulle regioni meridionali le nubi aumenteranno progressivamente nel corso del pomeriggio, fino a dare luogo a piovaschi sparsi, con maggiore incidenza nelle aree interne e a ridosso dei rilievi. Anche se le precipitazioni non dovrebbero risultare particolarmente violente in questa fase, non si possono escludere improvvisi rovesci temporaleschi.

Sul foggiano, invece, non sono previste piogge, ma molta nuvolosità.