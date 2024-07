Voli cancellati, annullato l’evento di Ivana Spagna a Manfredonia

ATTENZIONE: EVENTO ANNULLATO

A tutti i nostri amici,siamo spiacenti di annunciare che il concerto di Ivana Spagna, previsto per 19 luglio presso il nostro lido Bagni Bonobo, è stato annullato a causa delle sospensioni e cancellazioni dei voli.

Sappiamo quanto aspettavate questo evento e ci dispiace profondamente per l’inconveniente. Purtroppo, le circostanze sono al di fuori del nostro controllo e non c’è stato modo di trovare una soluzione utile.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e vi assicuriamo che stiamo lavorando per riprogrammare l’evento il prima possibile, in alternativa da Lunedì 22 luglio chiunque volesse riportarci l’invito potrà recarsi presso il nostro stabilimento.

Lo scrive su Facebook Bagni Bonobo