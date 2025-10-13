[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Voli cancellati al Gino Lisa, come ottenere i rimborsi dei biglietti

È fondamentale sapere che, per avviare qualsiasi procedura di tutela o rimborso, è necessario attendere la comunicazione ufficiale della cancellazione del volo da parte della compagnia aerea. Questo generalmente avviene qualche giorno prima della data del volo di andata.

Solo a seguito della comunicazione di cancellazione del volo da parte della compagnia, si potrà procedere con la richiesta di rimborso secondo le normative europee stabilite da ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). La compagnia dovrebbe comunicarle nell’e-mail stessa le modalità per richiederlo. È possibile consultare i dettagli sui propri diritti come passeggero e sulle modalità di reclamo al seguente link ufficiale https://www.enac.gov.it/…/modalita-di-reclamo-per…/

Qualora sia necessario maggiore supporto per la gestione della pratica, ricordiamo che Mondo Gino Lisa opera esclusivamente per la promozione e lo sviluppo dell’Aeroporto di Foggia e del territorio.

Per una tutela specifica come consumatrice e per un’eventuale successiva assistenza legale, suggeriamo di rivolgersi a un’associazione per la difesa dei consumatori, come ad esempio Altroconsumo, Codici Foggia, o altre presenti sul territorio. Questi enti sono più qualificati di noi per assistere il consumatore in questo tipo di controversie

Mondo Gino Lisa