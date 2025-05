Vladimir Luxuria parla di una storia con un tassista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vladimir Luxuria ha condiviso un episodio significativo della sua vita durante un’intervista nel podcast “Un Altro Pianeta” condotto da Hoara Borselli. Ricordando il suo viaggio a Praga, Luxuria ha raccontato di un incontro “romantico” finito in modo drammatico con un tassista. Dopo aver scambiato il numero e aver avuto un momento di intimità, il tassista si è trasformato improvvisamente, rivelando di pensare che Luxuria fosse un uomo. Con gli occhi spiritati, ha tentato di aggredirla, sferrando un pugno contro il muro pericolosamente vicino alla sua testa. Luxuria ha spiegato di aver evitato il peggio abbassando la testa in tempo, riuscendo così a salvarsi da un’aggressione potenzialmente fatale.

Le esperienze drammatiche di Luxuria

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di esperienze dolorose legate alla sua identità e alla sua infanzia. Ricordando un altro momento difficile, Luxuria ha raccontato di un episodio con suo padre, che, in un momento di intolleranza, la indicò come “ricchione” mentre indossava abiti femminili. Questi ricordi evidenziano le sfide e il coraggio di una persona che ha affrontato discriminazioni e violenze, senza mai rinunciare alla propria autenticità.