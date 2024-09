Vitulano Drugstore Manfredonia, torna Portovenero tra Serie A e Futsal Academy

Il Vitulano Drugstore Manfredonia guarda al futuro ricordando chi si è impegnato in passato, mostrando sincero attaccamento nel percorso in biancoceleste. Grande felicità, dunque, nel riabbracciare Luciano Portovenero che darà un contributo fondamentale tanto alla prima squadra in Serie A quanto nel progetto Futsal Academy. Oltre ad essere a disposizione come estremo difensore per mister David Ceppi, infatti, Luciano sarà preparatore dei portieri di tutto il settore giovanile, cercando di trasmettere esperienza e competenza a vari livelli.

Classe ’96, Portovenero cresce nel settore giovanile sipontino, ereditando la passione da un’altra figura cara al futsal manfredoniano: il padre Martino. Terminata l’intera trafila fino all’esordio in Serie B, arriva il trasferimento a Rovigo causa impegni lavorativi. Lontano da casa, ma mai dal parquet: dopo l’esperienza nei campionati regionali veneti, la possibilità di riabbracciare i colori del cuore in un’annata così importante.

Emozioni senz’altro positive per tutti gli incarichi affidati, ecco le prime parole rilasciate dal portiere all’area comunicazione del club: “È un onore indossare nuovamente questa maglia e poterlo fare nella massima categoria, sono davvero contento. Sarà sicuramente meraviglioso stare al fianco di grandi campioni di questa disciplina ma sono davvero carico per la possibilità di contribuire alla Futsal Academy. Ringrazio la società e mister Ceppi per avermi così fortemente voluto tanto come giocatore quanto nell’area tecnica.”

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia