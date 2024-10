Vitulano Drugstore Manfredonia: tessere anche per le tribune laterali

Il Vitulano Drugstore Manfredonia annuncia la possibilità di poter acquistare delle tessere della campagna abbonamenti #bellissimA, valida per la stagione 2024/25 in Serie A, anche per accedere alle tribune laterali.

L’opportunità si apre in seguito ad una grande richiesta degli appassionati che ha superato le più rosee aspettative. L’affetto dimostrato dai tifosi si rivelerà benzina fondamentale per un’annata entusiasmante, nella quale il PalaScaloria dovrà rivestire un ruolo prezioso negli esiti delle gare.

La tessera sostenitore garantirà l’accesso per tutte le gare della stagione: oltre alle quindici casalinghe di regular season del campionato, saranno incluse tutte le eventuali sfide di Coppa Italia e post season (PlayOff o PlayOut). Prevista comunque una giornata “Forza Manfredonia”.

Sarà possibile ottenere ulteriori informazioni presso il Bar Caffetteria Sunrise (viale Michele Magno 37).

Si ringrazia Antonio Cotrufo per il determinante contributo nella produzione audiovisiva e in ambito creativo durante la campagna abbonamenti.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia