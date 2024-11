Vitulano Drugstore Manfredonia su Sky Sport: diretta da Cosenza

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, dopo la prima vittoria stagionale, è pronto ad una partita chiave nel suo percorso. Al PalaCosentia, casa della Pirossigeno Cosenza, va in scena uno scontro diretto nelle parti basse della classifica. Il match, una delle più grandi attrattive nella sesta giornata della Serie A di futsal, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) dalle 20:45.

La squadra di mister David Ceppi arriva in fiducia: oltre ai tre punti che portano a cinque totali fin qui, le prestazioni continuano ad essere pienamente soddisfacenti. Solidità e coinvolgimento emotivo non hanno mai abbandonato i biancocelesti, avversario ostico da affrontare per qualunque rivale. Uno dei migliori attacchi del campionato, anche grazie ai sei gol del capitano Mauro Canal, ad oggi capocannoniere della Serie A.

Per i sipontini, da sottolineare le parole di André Ferreira dopo la vittoria casalinga contro la Sandro Abate (a questo link l’intervista integrale), il quale ha rincarato la dose alla vigilia dello Sky Match:

“Cercavamo la vittoria dall’inizio del campionato. Fa bene alla squadra, al morale e ci permette di lavorare con più serenità. Merito anche dei nostri fantastici tifosi che ci stanno sostenendo incessantemente dall’inizio della stagione. Anche a distanza il loro calore sarà fondamentale: andiamo ad affrontare una partita difficile, su un campo ostico e contro un’ottima squadra che ha bisogno di fare punti. Noi andiamo a Cosenza sapendo che siamo in grado di giocare bene sempre e contro tutti.”

Parlando dei calabresi, complesso l’inizio di stagione: un solo punto racimolato fin qui. Alla voglia di riscattarsi dopo la salvezza dello scorso anno, costruita soprattutto nella fortezza rappresentata dall’impianto casalingo oggi teatro della sfida, si somma una condizione fisica probabilmente agevolata in forma lieve: a causa del maltempo che sta colpendo la Sicilia, la gara dei lupi di mister Leo Tuoto con i campioni d’Italia della META Catania è stata rinviata.

L’ufficio stampa cosentino (che si ringrazia) ha raccolto le dichiarazioni di Felipinho qui riportate:

“Abbiamo visto tutti gli errori fatti nelle prime partite. Stiamo lavorando tanto. Siamo un gruppo forte. Il campionato è lungo, abbiamo tanto tempo per riprendere i risultati. Ci stiamo preparando per questa sfida che sarà durissima. Dobbiamo per forza vincere.”

Si ringrazia Daniele Cianflone (Responsabile comunicazione Pirossigeno Cosenza)

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5