Vitulano Drugstore Manfredonia: saluta Simone Vallarelli

La società Vitulano Drugstore Manfredonia comunica che Simone Vallarelli non farà parte della rosa nella stagione 2024-25.

Fondamentale membro del gruppo della scorsa stagione, presenza affidabile e preziosa in svariate circostanze, l’estremo difensore di Terlizzi ha contribuito in maniera importante alla promozione in Serie A con le sue parate e la sua esperienza messa al servizio dei compagni.

Al portiere pugliese un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità nella stagione appena terminata e i più grandi auguri per il futuro.

Foto: Lucia Melcarne

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia