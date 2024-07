Vitulano Drugstore Manfredonia, Ronaldo: “Non vedo l’ora”. Ceppi: “C’è fiducia reciproca”

Il rinnovo di Wilmer Cabarcas Ronaldo è il primo annuncio che il Vitulano Drugstore Manfredonia ha effettuato per la stagione 2024/25 che segna il ritorno dei sipontini in Serie A. In questo momento, il pivot si trova in ritiro con la Nazionale Venezuelana per prepararsi in vista della FIFA World Cup 2024 in Uzbekistan. Nonostante la grande concentrazione rivolta agli allenamenti in vista della Coppa del Mondo, il vinotinto ha trovato modo di lasciare un breve messaggio rivolto ai tifosi biancocelesti:

“Sono davvero felice di tornare nel Vitulano Drugstore Manfredonia. Non vedo l’ora di rivedere tutti i tifosi al PalaScaloria anche in Serie A. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia mostrata nei miei confronti dopo la scorsa stagione e spero di poterla ricambiare anche nella massima categoria. Forza Donia!”

Direttamente dalla città di Re Manfredi, invece, le dichiarazioni di mister David Ceppi dopo l’annuncio della buona riuscita della trattativa:

“Abbiamo deciso di puntare su Ronaldo lo scorso anno sicuri che sarebbe stato un giocatore importante e siamo altrettanto sicuri che lo sarà anche in questa stagione. Pur non avendo mai calcato i parquet di questa categoria parliamo di un giocatore internazionale. Alla luce delle dinamiche del campionato di Serie A riteniamo un atleta come lui assolutamente essenziale. Sono molto contento di averlo nel roster: è un punto fissonella composizione della rosa. Tra l’altro c’era un patto tra noi due: in caso di promozione in Serie A avremmo continuato questa esperienza insieme. Ciò è anche sintomo di fiducia reciproca ed è fondamentale che ci sia.”

Nei prossimi giorni, il Vitulano Drugstore Manfredonia effettuerà nuovi annunci di futsalmercato. L’invito ai tifosi e agli organi di stampa è dunque quello di prestare sempre la massima attenzione.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia