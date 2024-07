Vitulano Drugstore Manfredonia riconosciuto come Settore Giovanile di Primo Livello

Vitulano Drugstore Manfredonia riconosciuto come Settore Giovanile di Primo Livello

Un importante riconoscimento alla grande attività che il Vitulano Drugstore Manfredonia ha svolto in questi anni: i sipontini sono stati riconosciuti come Club di Primo Livello dalla FIGC – Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva 2022/23.

La società ringrazia tutte le figure (dirigenti, istruttori e staff) che hanno reso possibile questo traguardo e tutte le famiglie che ogni anno sposano con fiducia il nostro progetto. L’augurio è di continuare a svolgere un ruolo sempre più importante nella formazione e nella diffusione dei valori positivi dello sport. Nei prossimi giorni saranno diffuse le informazioni sulle prime attività giovanili per la nuova stagione.

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia