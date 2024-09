Vitulano Drugstore Manfredonia presente all’evento PLAY

In virtù della partecipazione al campionato nazionale di Serie A di futsal nella stagione 2024/25, il Vitulano Drugstore Manfredonia ha partecipato all’evento PLAY. La manifestazione, organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque, si è tenuta presso il CPO Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa (Roma) domenica 29 settembre.

Tra le attività mattutine, da citare la riunione dei Presidenti della Serie A, lo shooting fotografico con i capitani, la conferenza tenuta da Sportradar sul match fixing e l’allenamento della Nazionale Italiana.

Successivamente è avvenuto l’evento principale: la presentazione dei campionati e la premiazione dei vincitori della precedente stagione. In questa occasione, il Presidente Matteo Pacilli ha ritirato una targa celebrativa della partecipazione alla massima categoria, consegnata dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque Stefano Castiglia. Emozione palpabile durante i video riepilogativi, dove si è assistito nuovamente alla meravigliosa promozione della scorsa annata.

Dopo la pausa pranzo hanno fatto seguito tre riunioni diverse. Il Presidente Pacilli ha partecipato ad un incontro con l’Associazione Italiana Calciatori, volta ad informare in materia di amministrazione e gestione del giocatore di futsal. Mister David Ceppi e il capitano Mauro Canal, contemporaneamente, hanno avuto l’occasione di confrontarsi con i massimi rappresentanti della CAN 5 Élite e della CAN 5 riguardante il regolamento. Infine, il responsabile della comunicazione Alessandro Leone ha presenziato alla riunione media per coordinare le strategie.

L’evento PLAY ha rappresentato un momento di coesione e una grande opportunità di dialogo tra tante società dei campionati nazionali con gli organi federali. La Società Vitulano Drugstore Manfredonia non può che ringraziare la Divisione Calcio a Cinque per l’ospitalità. L’augurio è che le buone sensazioni della giornata possano accompagnare il percorso comune in questa stagione.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Divisione Calcio a Cinque

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5