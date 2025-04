[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia ospite dell’AS Roma

Trasferta estremamente ostica ma altrettanto affascinante per il Vitulano Drugstore Manfredonia: i sipontini, venerdì 25 aprile alle ore 19:00, saranno ospiti della Roma 1927 Futsal, squadra ufficiale dell’AS Roma.

Uno scontro tra i più attesi e stimolanti dell’intera stagione di ritorno in Serie A per i garganici che hanno già ricordi memorabili legati alle proprie partite con l’allora Olimpus Roma, come la prima vittoria nella sua storia nella massima categoria al PalaOlgiata di Roma, casa dei giallorossi all’epoca blues.

La partita, che verrà trasmessa gratuitamente in direttasul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque, è di particolare importanza per entrambi i team. Parlando dei biancocelesti, è fondamentale tornare dalla sosta tenendo il bersaglio della zona salvezza nel mirino. L’impresa, ancora possibile grazie agli straordinari sforzi di tutte le componenti supportate dalla città, necessita di punti anche nei campi più ostici per rincorrere le vicine rivali: le cinque partite rimanenti da giocare nella regular season sono delle autentiche finali.

D’altro canto, il gruppo della lupa, mix di esperti idoli del futsal italiano e di talentuosi quanto vincenti giovani, vuole rafforzare la propria quarta posizione, allontanando le rivali e mettendo fiato sul collo delle squadre sul podio per arrivare nella miglior posizione possibile in vista dei PlayOff Scudetto.

L’attesa sale ed il popolo manfredoniano è chiamato a sostenere i suoi beniamini anche in questa trasferta nella capitale, affollando la diretta in streaming e tifando per i suoi colori anche in un contesto così prestigioso.

Di seguito, i convocati per la ventiseiesima giornata:

Roma 1927 Futsal: Anzini (p), Ercolessi, Murilo, Miquel, Borolo, Ceccarelli, Seferi, Avellino, Marcelinho, Fortino, Di Eugenio, Biscossi, Cutruneo, Rodriguez (p), Vinciarelli, Dimas (k). All. Reali.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Murgo, Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Fiotta (p), Guerra. All. Moura.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Saverio De Nittis / Roma 1927 Futsal

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5