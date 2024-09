Vitulano Drugstore Manfredonia, Open Day Scuola Calcio anche giovedì 19 settembre

Dopo il piacevolissimo primo Open Day di lunedì 16 settembre, il Vitulano Drugstore Manfredonia ha delle buone sensazioni legate alla Scuola Calcio targata Futsal Academy. Il connubio tra insegnamento di qualità e trasmissione di sani valori è la formula sulla quale la Società punta per introdurre sempre più bambini e famiglie al meraviglioso mondo della Serie A di calcio a cinque.

Valore aggiunto, nella prima giornata è stata la figura di mister Davide Moura, direttore tecnico del nuovo progetto giovanile che, con la sua esperienza, sarà un valore aggiunto per l’intera stagione.

Il club, riconosciuto dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico come di Primo Livello, indice il suo secondo Open Day in data giovedì 19 settembre presso il PalaScaloria di Manfredonia. Dalle ore 15:30 toccherà ai nati negli anni dal 2012 al 2015, mentre a partire dalle 16:30 dal 2016 al 2020.

La partecipazione sarà libera e garantita per tutti i bambini accompagnati da un genitore o tutore. La Società raccomanda a tutti i partecipanti la massima puntualità, il rispetto delle regole e l’utilizzo di materiale idoneo (in particolare, scarpini adatti al gioco del calcio a cinque praticato su parquet).

Per ulteriori informazioni, contattare la dirigente Lucia Castriotta al numero di telefono 351 610 9330 o l’addetto alla comunicazione Alessandro Leone al numero 333 772 8508.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia