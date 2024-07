Vitulano Drugstore Manfredonia: notizia clamorosa, ecco Mauro Canal

Il Vitulano Drugstore Manfredonia irrompe sul #futsalmercato con irruenza sconvolgente, portando in riva al golfo il giocatore più titolato della storia d’Italia: Mauro Canal. La dirigenza, lo staff tecnico, il Main Sponsor Vitulano Drugstore (che va particolarmente ringraziato per la volontà nel portare a termine un’operazione così delicata) e tutte le figure facenti parte del club non possono che dirsi entusiasti per l’approdo in terra sipontina di un campione di questo livello: venticinque titoli conquistati in carriera in Italia lo rendono assoluto primatista.

Un giocatore che, per chi conosce la disciplina del futsal, non ha bisogno di presentazioni: un universale duttile e di gigantesca esperienza, un autentico simbolo del calcio a cinque nostrano, una risorsa infinita per il gruppo che, in questa Serie A New Energy 2024/25, non vuole sfigurare.

Classe ’86, l’italo-brasiliano arriva nel nostro campionato con il Cornedo. Quattro stagioni dopo l’approdo alla Luparense che, anche grazie al suo contributo, diventerà velocemente la società più vincente della storia d’Italia. Lunga esperienza intervallata solo da un prestito al Gruppo Fassina, poi il trasferimento nel 2014 al Pescara. Un periodo difficile, nel quale arrivano comunque svariate vittorie, prima di trasferirsi nel 2019 all’Italservice Pesaro. Canal vive con i marchigiani il periodo d’oro della loro storia e rimane anche nelle difficoltà. Trasferitosi nell’ultimo anno al Napoli, fa in tempo ad ampliare il suo gargantuesco palmarès: otto Campionati Italiani, otto Coppe Italia (una di Serie A2), dieci Supercoppe Italiane: un assoluto record. Contributo prezioso, nel corso del tempo, anche con la maglia azzurra della Nazionale Italiana.

Certa che i meravigliosi tifosi riserveranno a Mauro Canal l’accoglienza dovuta ad una persona che rappresenta la storia vivente del calcio a cinque, la società comunica che fornirà nei prossimi giorni le dichiarazioni del giocatore e di esponenti del sodalizio. Dovuto inoltre il ringraziamento ad Antonio Cotrufo per la realizzazione del video di presentazione, pubblicato sui social network contemporaneamente al comunicato stampa. Un grazie necessario, infine, alla società del Napoli Futsal per la buona riuscita dell’operazione.