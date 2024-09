Vitulano Drugstore Manfredonia, Nenna chiamato al salto in Serie A

Portare in Serie A giocatori cresciuti nel vivaio è un onore che il Vitulano Drugstore Manfredonia continua a raggiungere: farà infatti parte della prima squadra anche Eros Nenna.

Classe ’04, Nenna svolge quasi tutta la trafila nel settore giovanile sipontino, intervallando solo con un’esperienza in Germania nel calcio. Dal suo ritorno, società e tecnici investono fortemente nel suo talento: il ragazzo ripaga la fiducia e negli anni diventa leader ed esempio per tutti i suoi compagni nelle squadre Under, nonché risorsa utilissima per mister David Ceppi che, tra Serie A2 e A2 Élite, ha spesso avuto bisogno del suo aiuto.

La società e lo staff tecnico sono convinti che, alla sua prima annata da “grande”, Nenna possa contribuire preziosamente alla causa nella massima categoria. La sua presenza nell’organico deve essere motivo di orgoglio e vanto non solo per il club ma per l’intera città di Manfredonia.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia