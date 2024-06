Vitulano Drugstore Manfredonia: in partenza Roberto Giampaolo

La società Vitulano Drugstore Manfredonia comunica che Roberto Giampaolo non farà parte della rosa nella stagione 2024-25.

Contribuendo in maniera gradualmente maggiore alla squadra in un percorso di crescita, il ragazzo ha chiuso l’annata con uno dei momenti più belli della storia dello sport sipontino: la realizzazione del rigore che ha sancito il ritorno del club pugliese in Serie A.

Al giovane giocatore un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità nella stagione appena terminata e i più grandi auguri per il futuro.

Foto: Lucia Melcarne

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia