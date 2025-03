[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, grande delusione: scontro diretto alla Pirossigeno Cosenza

Spiacevole sensazione d’amaro in bocca per il Vitulano Drugstore Manfredonia che, nella ventunesima giornata della Serie A di futsal, esce sconfitto per 2-5. Al PalaScaloria di Manfredonia, sabato 1 marzo, la Pirossigeno Cosenza vendica la gara d’andata e compie il sorpasso in classifica.

I sipontini tornano nella zona retrocessione, rimanendo distanti però soltanto un punto dall’accesso ai PlayOut e quattro dalla salvezza diretta. Nulla è perduto: occorre, però, tornare immediatamente a ripetere le prestazioni che, nello scorso mese, avevano riacceso l’entusiasmo dell’ambiente, con il pubblico che è tornato a riempire e scaldare il palazzetto dello sport per sostenere i propri beniamini. Sosta nella settimana che sta per cominciare: al rientro sarà cruciale non sbagliare, nella lunga trasferta di Padova, attesi dallo scontro diretto con il Vinumitaly Petrarca, sabato 16 marzo.

Cronaca della partita

Il primo gol della sfida è un’autorete cosentina, propiziata da una grande insistenza offensiva dei sipontini. Dopo meno di due minuti, si riaffaccia con convinzione la squadra calabrese che, con Pedrinho, trova il pareggio. Il nuovo vantaggio dei pugliesi, però, arriva con una perla di Diohan Barbieri: tunnel improvviso al diretto avversario, aggressione immediata dello spazio e conclusione sotto la traversa. Nel finale di primo tempo, Cabeça riesce ad esprimersi al meglio: una sua doppietta consente ai cosentini di sorpassare.

Nella ripresa, i garganici non riescono a ripresentarsi con sufficienti energie e convinzione. Rodrigo Trentin, a ridosso dell’ultimo quarto di gara, segna su fallo laterale. Il portiere di movimento non riesce a sortire l’effetto desiderato e la rete che chiude la partita è nuovamente di Trentin.

Formazioni

Vitulano Drugstore Manfredonia: Lucho, Manzella, Murgo (vk), Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Fiotta (p). All. Moura.

Pirossigeno Cosenza: Adornato, Marchio (k), Trentin, Bavaresco (vk), Lo Conte (p), Mateus, Felipinho, Jefferson, Del Ferraro (p), Restaino, Pedrinho, Cabeça. All. Ibañes.

Arbitri: sig. Giovanni Zannola (Ostia Lido), sig. Marco Moro (Latina). Cronometrista: sig. Matteo Ottaviani (Trieste).

Tabellino

5’47″pt autorete Del Ferraro; 7’08″pt Pedrinho; 8’49″pt Barbieri; 11’00″pt, 15’00″pt Cabeça; 13’12″st, 18’40″st Trentin.

Ammoniti

Murgo, Canal. Jefferson, Lo Conte, Mateus.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5