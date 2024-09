Vitulano Drugstore Manfredonia, ecco il muro Dovara

Il #futsalmercato del Vitulano Drugstore Manfredonia sta giungendo alle battute finali: nella sempre più completa rosa va ora considerato anche Daniele Santo Dovara, in arrivo dai campioni d’Italia della META Catania in prestito.

Portiere, classe ’99, il siciliano cresce nel settore giovanile etneo, distinguendosi immediatamente per le sue eccezionali doti che portano sicurezza e fiducia a difesa della porta.

Dopo essere stato per più stagioni una grande risorsa ai vertici della massima categoria, il prestito della scorsa annata al Città di Melilli gli fornisce una titolarità assoluta. Divenuto uno degli estremi difensori più ardui da superare in Serie A2 Élite, i siculi cedono il passo nei PlayOff solo contro il poi promosso Vitulano Drugstore Manfredonia, rimasto colpito da quanto mostrato da Dovara tanto da desiderarlo per la Serie A.

La società sipontina ringrazia la META Catania per la collaborazione nel portare al termine la trattativa, annuncia che verranno presto rese pubbliche le prime dichiarazioni di Dovara ed invita i tifosi ad accoglierlo con calore ed entusiasmo.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Foto: Roma C5

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia