Vitulano Drugstore Manfredonia, ecco il campione d’Italia Musumeci

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, nel cercare sul #futsalmercato profili idonei per la Serie A 2024/25, valuta attentamente anche la mentalità dei nuovi innesti. Nel segno della volontà di vincere arriva dunque Gaetano Musumeci.

Classe ’98, pivot che vanta potenza e istinto del golfondamentali per la sua posizione. Il giovane, fratello del capitano della Nazionale Italiana, ossia Carmelo Musumeci, cresce nel settore giovanile della META Catania. Tantissime reti in tutte le categorie del campionato nazionale tra Miti Vicinalis, Tenax Castelfidardo, Drago Acireale e Mascalucia. Nella scorsa stagione, il ritorno proprio alla META dove si laurea campione d’Italia. Poco tempo dopo lo Scudetto, approda nel Gargano in prestito.

La società ringrazia sentitamente la META Catania per la disponibilità nel portare al termine la trattativa. Nell’accogliere il nuovo giocatore sipontino vi è la conferma del rilascio delle sue dichiarazioni nel breve periodo.

