[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia e Polisportiva Venosa insieme per una collaborazione

Il Vitulano Drugstore Manfredonia è lieto di annunciare la nascita di un rapporto d’amicizia e collaborazione con la Polisportiva Venosa.

La società lucana vanta una intensa ed apprezzata attività nell’ambiente, vantando, tra le sue sezioni, la squadra vincitrice del campionato di Serie D di futsal della Basilicata e una folta e ridente Scuola Calcio. Formazione, crescita e divertimento sono solo alcuni dei punti cardine del progetto gialloblù, in un percorso d’espansione programmato con criterio e lavorando con metodo e pazienza.

La prima iniziativa della collaborazione si svolgerà sabato 29 marzo 2025, quando dirigenti, tecnici, atleti, genitori e bambini della scuola calcio saranno presenti al PalaScaloria per assistere alla gara di Serie A tra Vitulano Drugstore Manfredonia ed Italservice Pesaro. Molte attività, in questa giornata, saranno dedicate ai più piccoli, che entreranno in campo assieme alle squadre e potranno giocare con i coetanei sipontini.

Questa è solo la prima, simbolica e piacevole pietra che viene posata, in un percorso che è destinato a portare beneficio ad entrambi i club partecipanti: il Vitulano Drugstore Manfredonia, contribuendo allo sviluppo della Polisportiva Venosa con le sue competenze ed opportunità derivate dal prestigio della categoria e dall’esperienza acquisita, avrà modo di veicolare il suo messaggio e la sua attività in un nuovo ambiente.

L’augurio della società biancoceleste è non solo quello di vedere nascere un duraturo e positivo percorso assieme alla nuova società collaboratrice, con la quale costruire sempre nuovi progetti. Si tratta, infatti, di un primo passo di apertura verso tutte le società desiderose di sposare una visione simile e trovare assieme nuove opportunità di progresso per il territorio e i giovani grazie allo sport.

Un ringraziamento a mister Francesco Paolo D’Urso, ponte tra le due società nonché uno dei principali promotori della collaborazione.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5