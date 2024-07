Vitulano Drugstore Manfredonia, Canal: “Progetto convincente”. Ceppi: “Un esempio”

Mauro Canal al Vitulano Drugstore Manfredonia è senz’altro uno dei colpi di #futsalmercato che ha fatto più rumore in vista della Serie A New Energy 2024/25. I neopromossi sipontini pongono, con questa operazione, un’autentica leggenda al centro del progetto. Ecco le prime dichiarazioni del giocatore più titolato della storia d’Italia:

“Sono stato convinto dalle chiacchierate con Ceppi: abbiamo da subito parlato di questioni sia tecniche che tattiche e abbiamo trovato un’intesa. Sono stato colpito dalla sua volontà di avermi a disposizione per far crescere un gruppo. La fiducia e il progetto sono molto convincenti per la permanenza in Serie A.”

Manfredonia sembra essere, per l’italo-brasiliano, una piazza degna di grandi palcoscenici. Se a dirlo è qualcuno con il suo palmarès c’è quantomeno da incuriosirsi:

“Ho parlato con molti giocatori che sono stati qui in passato: mi dicono che è un bell’ambiente con un tifo caldo e presente. Inoltre la città è molto carina e affacciata al mare: ciò mi da qualcosa in più.”

Un Vitulano Drugstore Manfredonia che partirà dalla volontà di salvarsi ma, per l’esperto calciatore, c’è da attendere la conoscenza di persona dell’intero gruppo:

“L’obiettivo ce lo porremo noi nello spogliatoio guardandoci in faccia, dirlo adesso mi sembra frettoloso. Sicuramente daremo tutto per riuscire al massimo delle nostre possibilità e quindi capiremo in futuro fin dove potremmo arrivare.”

Intercettato dall’area comunicazione del club, mister David Ceppi ha espresso le intenzioni che hanno portato a concludere questa significativa operazione:

“Mauro non devo presentarlo io: è un’icona, un’istituzione di questo sport in Italia. Basta vedere tutto quello che ha vinto e le grandi squadre dove ha giocato. A Manfredonia viene a dare un esempio positivo per mostrare ai ragazzi che non hanno frequentato i suoi stessi palcoscenici la mentalità giusta e come affrontare determinate partite. Questa è una cosa chiarissima e concordata.”

Il tecnico perugino non può che dirsi felice per la disponibilità di un tale campione:

“Mi fa molto piacere poter lavorare con lui. È un atleta e soprattutto una persona che stimo. Nella prima chiacchierata che ci siamo fatti ho ricordato un aneddoto: feci un post su di lui perché, in una partita della Nazionale, rimasi impressionato dalla professionalità, oltre che dall’eleganza e dalla tecnica, con le quali giocava. Abbiamo scelto questo giocatore con grande forza perché speriamo che possa rappresentare un modello per tutti noi e dare un contributo fondamentale. Sono sicuro che lo farà.”

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Italservice Pesaro

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia