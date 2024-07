Vitulano Drugstore Manfredonia: Barbieri rimane in Serie A

Vitulano Drugstore Manfredonia: Barbieri rimane in Serie A

Il secondo annuncio relativo alla rosa del Vitulano Drugstore Manfredonia per la stagione 2024/25 è uno dei grandi protagonisti della promozione in Serie A: Diohan Olechimski Dos Santos Barbieri o, più semplicemente, Diohan Barbieri.

Un giocatore che si è rivelato fondamentale nella sua prima stagione sipontina: utile in qualunque parte del campo e momento della partita, ampiamente dotato a livello tecnico e mentale, tenace e grintoso: una completezza alla quale è difficile rinunciare.

Il classe ’97 arriva in Italia firmando con il Bagnolo in Serie B. Il suo nome inizia a farsi sentire nelle tre stagioni da asso nella manica con la maglia del Modena Cavezzo nella scalata dalla Serie B alla Serie A2 Élite. Prestazioni di rilievo che sono valse la fiducia biancoceleste che lo scorso anno ha concluso con l’italo-brasiliano un accordo biennale: da lì un’annata memorabile e il premio di MVP nella Finale PlayOff.

Nei prossimi giorni verranno rilasciate le dichiarazioni di Diohan Barbieri in seguito alla sua conferma e vari contenuti sui profili social del Vitulano Drugstore Manfredonia. L’invito è di seguire la società sui social per non perdersi nessuna novità di futsalmercato.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia