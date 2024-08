Vitulano Drugstore Manfredonia, André Ferreira: “Ottimista e competitivo”



André Ferreira è l’ultimo colpo di #futsalmercato annunciato dal Vitulano Drugstore Manfredonia in vista della Serie A 2024/25 e sicuramente non è uno di quelli che lascia indifferenti. Si tratta, infatti, di un veterano del massimo campionato di calcio a cinque ed uno dei giocatori più affidabili e riconoscibili.

La sua firma con i sipontini ben si collega tanto alledichiarazioni di questi giorni del Presidente Onorario Dott. Luigi Esposto, in rappresentanza di tutta la dirigenza e portando con sé anche le volontà degli sponsor, e incontra senz’altro il gradimento di mister David Ceppi.

Intercettato dall’area comunicazione della società, l’italo-brasiliano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni come tesserato biancoceleste:

“Sono felice di entrare a far parte del Vitulano Drugstore Manfredonia e non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni e dare il massimo. Ci sono tanti fattori che mi hanno convinto in questa scelta: la società mi ha voluto fortemente e non posso che ringraziarla, così come il mister. Di lui ho sempre sentito parlare bene e, di conseguenza, mi piacerebbe lavorare con lui. Il progetto e la squadra sono stati costruiti bene: credo che si possa fare un ottimo lavoro.”

Interrogato sulle potenzialità e le mete raggiungibili, l’universale si è espresso con forza:

“Io sono sempre ottimista e competitivo, quindi mi aspetto una grande stagione. Lavoreremo duramente per vincere ogni partita e raggiungere obiettivi importanti. Sono certo che questa rosa sia in grado di farlo. Mi è sempre piaciuto andare a giocare a Manfredonia, conosco l’ambiente ed è particolarmente caldo. I tifosi sono appassionati e ciò sarà fondamentale per noi giocatori. Approfitto per invitare gli appassionati a sostenerci in ogni gara per spingerci alla vittoria.”

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Italservice Pesaro

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia