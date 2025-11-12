Vittorio Sgarbi a Vita in Diretta: “Voglio sposare Sabrina Colle”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vittorio Sgarbi ha annunciato pubblicamente il suo desiderio di sposare Sabrina Colle, sua compagna da quasi 30 anni, considerandola un vero e proprio porto sicuro in un momento difficile della sua vita. Dopo il suo ritorno in televisione, avvenuto con un’intervista nel programma “Vita in Diretta”, il critico d’arte ha spiegato le ragioni di questa scelta, sottolineando l’importanza simbolica del matrimonio come stabilità e serenità in tempi tempestosi. “Il matrimonio ha un valore molto importante, perché rappresenta ciò che è stabile rispetto a ciò che è transitorio” ha affermato.

I rapporti di Vittorio Sgarbi con Evelina

Durante l’intervista, Sgarbi ha anche parlato della sua relazione con la figlia Evelina, alla quale ha dedicato parole di affetto ma anche di riflessione, menzionando le tensioni legate alla richiesta di nomina di un amministratore di sostegno per lui, che sollevano dubbi sulla sua lucidità. Nonostante le difficoltà, Sgarbi ha ribadito che Sabrina rappresenta il suo punto di riferimento e stabilità. La sua scelta di sposarla si configura dunque come un gesto di amore e di ricerca di equilibrio in un periodo segnato da criticità personali e giudiziarie.