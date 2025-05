[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Visto e Mangiato: il Food Marketing si racconta a Manfredonia

Come catturare l’attenzione del pubblico attraverso il cibo? Arciviceversa APS ETS, all’interno del progetto Galattica promosso dalla Regione Puglia, propone un viaggio tra immagini e sapori con l’evento “Visto e Mangiato – Nuove tecniche di Food Marketing”. Un appuntamento pensato per i giovani, ma anche per imprenditori, ristoratori e appassionati del settore, che vogliono scoprire come trasformare un piatto in un’esperienza visiva capace di conquistare il pubblico.

L’incontro, in programma per il 28 maggio 2025 alle ore 17 presso l’Infopoint di Manfredonia, avrà come protagonista Giuseppe La Torre, fotografo esperto e content creator dell’agenzia Wemea. Con una consolidata esperienza nel settore, Giuseppe La Torre condividerà tecniche, strategie e segreti per raccontare il food attraverso scatti che sanno emozionare e comunicare.

Un pomeriggio all’insegna della creatività, in cui il cibo diventa arte visiva e strumento di marketing, capace di parlare alla mente e al cuore di chi guarda. “Visto e Mangiato” è un’occasione per riflettere sulle nuove frontiere della comunicazione alimentare, dove l’immagine si fa veicolo di storie, emozioni e tradizioni.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Arciviceversa APS ETS all’indirizzo email info@arciviceversa.it