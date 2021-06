“Virtuosi o Vergognosi”: i casi di gestione del verde pubblico e privato della Provincia di Foggia raccolti in un database

Il 10 marzo 2020 fu pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” (denominato CAM). Il CAM, nacque in virtù delle nuove esigenze legate alla sostenibilità ambientale, ai cambiamenti climatici e in virtù dei servizi ecosistemici che offre il verde urbano. Quindi per la prima volta in Italia il Ministero indica gli strumenti utili per la gestione del verde pubblico come, ad esempio, il censimento del verde, il piano del verde, il regolamento del verde pubblico e il bilancio arboreo che rappresentano la base per una corretta gestione sostenibile del verde urbano, ma a quanto pare in Capitanata nessuno se né accorto.







Ormai quotidianamente in Capitanata subiamo i violenti abbattimenti del patrimonio arboreo tanto da essere menzionati anche a livello nazionale come esempio negativo non solo sui social network o sui giornali, ma anche in trasmissioni televisive come Striscia la Notizia (Canale 5), Eden (La 7) etc.

Il 20 febbraio 2021 – spiega il Presidente del WWF di Foggia Maurizio Marrese – abbiamo scritto, insieme alla Federazione Verdi di Capitanata al Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta, per sollecitare e discutere sulla creazione della “Consulta del Verde Pubblico e Privato” ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Nel frattempo molte associazioni e comitati hanno condiviso l’idea e contribuito al suo miglioramento. Grazie a questa consulta si cercherà di porre fine agli abbattimenti “comodi” (spesso giustificati da apocalittiche malattie) o alle potature perverse proponendo soluzioni tecniche alternative/migliorative.

Di conseguenza oggi abbiamo chiesto ai cittadini dauni di aiutarci a raccogliere tutti i casi degni di segnalazione “Virtuosi o Vergognosi” di gestione del verde urbano utili per la realizzazione di un database che servirà ad analizzare il fenomeno, le sue problematiche, le responsabilità, suggerimenti etc.