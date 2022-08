Violenza al ‘Stella Maris’, Splendido: “Subito Commissione d’inchiesta regionale, con Lega al Governo arrivano telecamere”

“Quanto sta venendo fuori dalle cronache che coinvolgono la residenza per anziani di Manfredonia ‘Stella Maris’ è assolutamente riprovevole e merita tutto lo sdegno possibile, umano, sociale, politico e istituzionale. Violenze ed abusi sono inaccettabili ai danni di chiunque, figurarsi se ad essere vittime della bestialità restituita dalle notizie di queste ore sono i nostri pazienti fragili, i nostri anziani, ai quali una società degna di questo nome deve il massimo rispetto e la più nobile forma di assistenza. E’ per questo motivo che ho depositato interrogazione al governo regionale, segnatamente agli assessori alla Sanità Rocco Palese e al Welfare Rosa Barone, per chiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta per ciò che concerne la summenzionata RSA oltre che l’applicazione di tutti gli strumenti di cui dispone il governo regionale a deterrenza di simili fenomeni e per un monitoraggio ampio ed esaustivo dello stato dell’arte di questi centri sul territorio pugliese”. Lo dichiara il consigliere regionale foggiano della Lega Joseph Splendido. “E’ di tutta evidenza che sono completamente d’accordo con il mio segretario federale Matteo Salvini laddove sottolinea l’urgenza di telecamere di videosorveglianza in tutte le strutture italiane che hanno a che vedere con le fragilità. Sono troppe ormai le cronache che restituiscono quadri agghiaccianti di vessazioni e maltrattamenti che coinvolgono ogni fascia d’età, dai bambini ai nostri anziani, passando per i soggetti diversamente abili. Con la Lega al Governo questa misura diventerà realtà. Il 25 settembre è finalmente alle porte” conclude il consigliere.

Foggia, 6 agosto 2022