Viola come il mare 2 anticipazioni ultima puntata: Turi nei guai, Francesco corre in suo aiuto

Come ogni giovedì andrà in onda in prima visione sui teleschermi di Canale 5 una nuova puntata di Viola come il mare 2 arrivata alla sua seconda stagione. Can Yaman e Francesca Chillemi torneranno il prossimo 6 giugno con l’ultima puntata dove sono attesi diversi colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico italiano. Le anticipazioni di Viola come il mare 2 rivelano che Francesco e Viola si getteranno a capofitto nella risoluzione di un difficile caso. Tutti gli indizi punteranno il dito contro Turi, che in seguito si dichiarerà colpevole. L’ispettore a questo punto farà di tutto pur di aiutare il suo collega visto che non credere alla sua versione dei fatti. Per questo motivo, Demir chiederà l’aiuto di Viola per scoprire cos’è successo realmente a Turi.

Viola come il mare 2 anticipazioni: Vitale scopre chi è suo padre

Le anticipazioni di Viola come il mare 2 riguardanti l’ultima puntata rivelano che Tamara dovrà fare i conti con il corteggiamento di Raffaele. Viola, invece, racconterà a Demir di aver trovato finalmente il padre. L’ispettore a questo punto scoprirà che si tratta di Lorenzo, il direttore di Sicilia Web News. La giornalista concluderà dicendo a Francesco che suo padre vuole avere un confronto con lui visto che è a conoscenza di alcune questioni molto particolari. Insomma, ci attende un finale di stagione ricco di colpi di scena per gli amanti della fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.