Viola come il mare 2 anticipazioni stasera penultima puntata: Francesco e Viola sempre più vicini

Come ogni giovedì andrà in onda sui teleschermi di Canale 5 un nuovo appuntamento con Viola come il mare 2, la serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi che è arrivata alla sua seconda stagione con un discreto successo di ascolti in tv. Stasera 30 maggio andrà in onda in prima serata la penultima puntata della fiction ambientata in Sicilia dove accadranno numerosi colpi di scena. Le anticipazioni di Viola come il mare 2 rivelano che nei due episodi intitolati Arancione come la frustrazione e Grigio come la rassegnazione, Francesco e Viola si avvicineranno sempre di più complice la decisione di prendersi cura della piccola Johanna, la figlia di Farah. Un ruolo di genitori che aiuterà la giornalista e l’ispettore a rafforzare sempre di più il loro legame.

Viola come il mare 2 anticipazioni: il compagno di Farah accusato di omicidio

Le anticipazioni di Viola come il mare 2 riguardanti la penultima puntata rivelano che Viola apparirà molto toccata dal caso di Pietro Leone, un motociclista costretto alla carrozzina. Una storia che colpirà particolarmente la donna, che sta affrontando l’avanzare della sua malattia ed ha ormai rinunciato al sogno di formare una famiglia. Nel frattempo, Sonia verrà nascosta all’interno di una località protetta dopo essere uscita dal coma. Allo stesso tempo, un caso di omicidio metterà nei guai il padre di Johanna, nonché compagno di Farah. Francesco apparirà sicuro della colpevolezza dell’uomo se Viola non fosse dello stesso parare. Il ruolo della giornalista sarà di fondamentale importanza per fare luce nelle indagini.