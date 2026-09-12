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VINCE TEMPERA FESTEGGIA A VIESTE I SUOI 80 ANNI: UNA SERATA SPECIALE TRA MUSICA, CINEMA E GRANDI COLONNE SONORE



Mercoledì 16 settembre all’Anfiteatro Nobile il concerto-evento

“Da Fellini a Tarantino”, con il pianoforte e i racconti di uno dei protagonisti

della musica italiana. La direzione artistica è del M° Marcello De Francesco

Un compleanno speciale, celebrato in musica, nella cornice della meravigliosa perla del Gargano, Vieste. Vince Tempera, compositore, pianista, arrangiatore e direttore d’orchestra tra i protagonisti della storia della musica italiana, festeggia i suoi 80 anni con un concerto-evento che ripercorre alcune delle più celebri colonne sonore italiane e internazionali.

L’appuntamento è per mercoledì 16 settembre, alle ore 20.30, all’Anfiteatro Nobile di Vieste, con lo spettacolo “Vince Tempera – Speciale 80 anni. Da Fellini a Tarantino – Le colonne sonore italiane di successo nel mondo”, promosso da Podere 55 APS, con il patrocinio del Comune di Vieste, che ha scelto di sostenere e sposare con convinzione un progetto di particolare valore artistico e culturale per la città, e la collaborazione di ACSI.

Una serata che unisce musica, racconto e memoria del cinema attraverso l’interpretazione dello stesso Tempera, protagonista al pianoforte e voce narrante, affiancato dal soprano Catia Palermo e dal Quartetto d’archi Magna Capitana.

A firmare la direzione artistica dell’evento è Marcello De Francesco, che si esibirà anche al violino insieme a Laura Aprile. Completano il quartetto Fabio Gagliano alla viola e Daniele Miatto al violoncello, tutti eccellenti artisti del territorio. Vince Tempera curerà inoltre gli arrangiamenti e i racconti dello spettacolo.

“Portare a Vieste un artista come Vince Tempera per celebrare i suoi 80 anni significa costruire un evento che va oltre il semplice concerto – sottolinea il M° Marcello De Francesco – Abbiamo pensato a uno spettacolo capace di restituire al pubblico la forza della musica applicata alle immagini, attraverso melodie che appartengono alla memoria collettiva. La presenza di Tempera, con il suo pianoforte e i suoi racconti, rende questa serata un’occasione davvero speciale: non soltanto per ascoltare alcune delle pagine più significative della tradizione cinematografica italiana ma per entrare nel cuore delle storie che l’hanno generata, attraverso lo sguardo e l’esperienza di un musicista che ha attraversato decenni della cultura musicale nazionale”.

Sul palco la voce di Catia Palermo, interprete dalla formazione e dal percorso artistico poliedrici, attiva nei repertori lirico, pop e folk. Ha collaborato con importanti realtà teatrali e musicali, affiancando all’attività artistica una significativa formazione nell’ambito della didattica musicale, della musicoterapia e della vocologia artistica.

Il rapporto tra musica e cinema sarà dunque il filo conduttore di una serata pensata come un vero e proprio viaggio nella memoria sonora del Novecento e della contemporaneità, da Federico Fellini a Quentin Tarantino, attraverso compositori, interpreti e melodie divenute patrimonio internazionale.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.