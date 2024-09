Villetta di Largo Giosuè Di Vito Francesco: da lussureggiante angolo di verde a defecatoio per cani

Un tempo, quindi, alcuni anni fa, vi era un piccolo e lussureggiante angolo di verde, realizzato in un ventennio ed oltre circa, dai residenti delle palazzine insistenti in Largo Giosuè Di Vito Francesco.

Tra coloro che si occupavano della manutenzione della villetta, vi era Giovanni Castriotta. Tante piante, alberi, roseti e fiori colorati, sempre rigogliosi grazie all’amore di cui se ne occupava.

Poi arriva un finanziamento per il rifacimento della pavimentazione ed ecco che il verde viene letteralmente raso al suolo, con la sola eccezione di una palma centrale.

Quella villetta dal suo rifacimento e per chi ancora conserva un ricordo nitido di quello che era, è un pugno allo stomaco.

Non vi è l’ombra di una pianta, di una siepe, di un albero, di un fiore. Da fiore all’occhiello del verde nel quartiere Monticchio è diventata un autentico “cacatoio” per cani, tante sono le deiezioni canine abbandonate. Censurabili comportamenti di chi possiede cani e non è dotato di minimo senso civico.

Ma quella villetta e non solo non può continuare a restare abbandonata a sé stessa ma necessita di manutenzione e soprattutto di piantumazione di piante ed alberi per riportarla alla sua recente bellezza, come evidenziato da Michele Muscatiello, che risiede in quella zona.

È chiedere tanto?

Antonio Castriotta