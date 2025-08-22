[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

VILLA COMUNALE DI MATTINATA:

DALLA PROMESSA DEL BENESSERE AL MONUMENTO DELL’ ABBANDONO

Con delibera n. 72 del 27/04/2021 l’Amministrazione Comunale di Mattinata ha stanziato una somma considerevole, pari a 153.335,00 euro di fondi pubblici (PNRR), per la realizzazione di un’area destinata allo sport e alla socialità all’interno della Villa Comunale. Un progetto ambizioso, pensato per offrire ai cittadini uno spazio di svago con la finalità di promozione dell’attività fisica e sportiva. Un investimento per tutta la collettività, nell’ottica della riqualificazione delle aree degradate e dell’aumento dell’attrattiva turistica, che avrebbe dovuto

rappresentare una risorsa e un’opportunità per i residenti e soprattutto per le generazion future.

Purtroppo, a distanza di soli tre anni dalla sua inaugurazione, la realtà che si presenta agli occhi dei cittadini è ben diversa: il parco, che avrebbe dovuto essere un luogo di aggregazione sociale, sport e relax, è diventato un simbolo di degrado e di abbandono.

La situazione attuale è la seguente:

– CAMPO DA PADEL: incredibilmente, questi spazi sono completamente trascurati. Le strutture sono in uno stato di profondo degrado e senza alcuna manutenzione. Le superfici sono rovinate e il rischio per la sicurezza degli utenti è elevato.

– CAMPO DA BEACH VOLLEY: da circa 2 anni, pieno di erbacce e quindi impraticabile.

– MEZZI ELETTRICI NOLEGGIABILI (BIGHE E BICI): strumenti pensati per incentivare la mobilità sostenibile e l’attività fisica, oggi non sono resi neanche fruibili. Le batterie, verosimilmente già compromesse, impediscono l’uso di questi mezzi, annullando di fatto una delle principali funzioni dell’area.

– CANALETTE PER LO SCOLO DELL’ACQUA: elemento essenziale per il corretto drenaggio delle acque piovane, sono intasate dagli aghi di pino, causando il rischio concreto di corrosione e danni alle strutture.

Se l’intento era quello di creare uno spazio di valore per la comunità, oggi siamo costretti a constatare che l’investimento è stato parzialmente vanificato dalla mancanza di manutenzione e cura. Un’enorme risorsa, che avrebbe dovuto migliorare la qualità della vita dei cittadini di Mattinata, oggi giace abbandonata e in rovina.

Perché spendere soldi pubblici, se poi si lasciano le opere realizzate al degrado?

Peccato che per questo progetto non siano state prese in considerazione realtà associative sportive di Mattinata, che avrebbero potuto valorizzare il progetto.

Ogni cittadino di Mattinata ha il diritto di sapere che i fondi pubblici, investiti per progetti utili alla comunità, siano utilizzati

con serietà e responsabilità.

I cittadini non meritano luoghi di aggregazione e benessere lasciati all’ incuria.

Il nostro paese ha bisogno di un’Amministrazione che non si limiti ad apparire, ma che risponda concretamente ai fatti e che agisca

responsabilmente per il bene della comunità.

Mattinata merita di più e pretende un futuro migliore.