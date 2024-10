Vieste, una caccia al tesoro per riscoprire il territorio e immaginare nuove opportunità di dialogo

Una Caccia al Tesoro per riscoprire il territorio e immaginare nuove opportunità di dialogo, collaborazione e comunità.



Vieste, [15 Ottobre 2024] – Il prossimo 27 Ottobre, Vieste ospiterà una Caccia al Tesoro aperta a tutti i

cittadini del Gargano, per riscoprire le peculiarità del territorio e riflettere insieme su come poter

collaborare alla sua crescita culturale. L’evento, organizzato da TOGETHER, Associazione Culturale e

Inspirational Coliving, si propone di unire divertimento, leggerezza e un dialogo aperto sul futuro della

comunità.



Esplorare e riflettere insieme

La caccia al tesoro condurrà i partecipanti in un viaggio attraverso i luoghi più suggestivi di Vieste, dalle

antiche strade ai panorami mozzafiato della costa. Ogni tappa sarà un’occasione per esplorare le bellezze

della città e per riflettere sul passato e sul futuro.



La partecipazione è aperta a tutti e totalmente gratuita: famiglie, giovani, adulti e anziani, suddivisi in

squadre, si sfideranno nel corso di una giornata all’insegna della leggerezza e del divertimento, nel corso

di un evento che mira ad incoraggiare lo spirito di appartenenza e di collaborazione.



Una giornata di festa e partecipazione attiva

Alla fine del percorso, i partecipanti saranno accolti in un ambiente informale per celebrare i traguardi

raggiunti e condividere idee, progetti e aspettative per questa nuova stagione che ci apprestiamo a vivere

con lentezza e calma. In un clima rilassato, lontano dal trambusto della stagione turistica, potremo

finalmente dedicare tempo e riflessioni al nostro modo di abitare il territorio, a ciò che più ci manca nella

quotidianità e a ciò che vorremmo realizzare.



“Questa caccia al tesoro non è solo un gioco per grandi e piccini, ma un’occasione per ispirarci a

immaginare nuove possibilità per noi e per il territorio” spiega Michela delli Santi. “Attraverso la

riscoperta dei luoghi che abitiamo, vogliamo incoraggiare un dialogo su come creare insieme momenti

di condivisione, informalità e collaborazione”



L’ultima tappa della Caccia al Tesoro, sarà il luogo che ospiterà la cerimonia di premiazione dei vincitori e

i festeggiamenti che ne seguiranno.

Dettagli dell’evento:

● Data: 27 Ottobre 2024

● Orario: 11.30

● Punto di ritrovo: Faraglione del Pizzomunno, Lungomare Enrico Mattei – Vieste.

● Partecipazione: L’evento è gratuito e aperto a tutti.

● Iscrizioni: Per partecipare, è necessario registrarsi gratuitamente a questo link:

https://www.eventbrite.com/e/caccia-al-tesoro-del-gargano-tickets-1042628368517?aff=oddt

dtcreator