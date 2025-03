[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste, “La sanità è un diritto, non un privilegio”

Nel pomeriggio di ieri, una Sala Consiliare gremita del Comune di Vieste, ha accolto l’assemblea cittadina “La Sanità Negata”, alla quale hanno preso parte quasi per intero Giunta e Amministrazione Comunale, insieme a una folta e attiva partecipazione della cittadinanza.

Durante l’incontro, presieduto dal dott. Giovanni Denittis, presidente dell’Associazione “La Sanità Negata” e promotore dell’iniziativa, è stato tracciato e confermato un quadro allarmante delle condizioni attuali della sanità sul territorio: persistente carenza di medici, disservizi nel 118, difficoltà di accesso alle cure e assenza di risposte concrete da parte dei vertici sanitari. Una situazione aggravata dall’approssimarsi della stagione estiva, che comporterà un significativo aumento della popolazione presente a Vieste.

Il Sindaco Giuseppe Nobiletti ha espresso con fermezza la totale contrarietà allo spostamento di tutti i medici di base presso la struttura di Coppitella, un provvedimento calato dall’alto che rischia di creare ulteriori disagi, privando il centro cittadino di un presidio sanitario di prossimità e costringendo anziani e persone fragili a spostamenti difficili. Tale scelta, ha sottolineato, non tiene conto delle reali esigenze della popolazione e appare come l’ennesima forzatura imposta senza alcun confronto con le comunità locali.

Il Sindaco ha inoltre richiamato le battaglie portate avanti in questi anni per la sanità viestana, a partire dalla lotta per l’elisoccorso notturno, ottenuto dopo anni di insistenza, alla difesa dell’attuale servizio di Guardia Medica, fino agli appelli costanti per rafforzare il 118, oggi purtroppo ancora in affanno.

Ha ricordato anche i numerosi incontri con la ASL e con i referenti regionali, nei quali ha sempre rappresentato con chiarezza e trasparenza le criticità vissute dal territorio, senza mai sottrarsi al confronto e senza mai accettare compromessi a danno della collettività.

L’Assessora al Welfare, Graziamaria Starace, ha aggiunto una proposta concreta, annunciando la disponibilità da parte del Comune ad assegnare in comodato gratuito un locale comunale all’Associazione “La Sanità Negata”, per consentire un presidio stabile a servizio dei cittadini e favorire l’organizzazione delle iniziative future. La stessa ha sottolineato come il patrocinio del Comune rappresenti un segnale forte di vicinanza istituzionale, oltre che un riconoscimento del valore civico del percorso intrapreso.

L’assemblea è stata anche un passaggio fondamentale in vista di una grande mobilitazione cittadina, da svolgersi in modo democratico e pacifico, con l’obiettivo di pretendere rispetto, ascolto e servizi sanitari adeguati.

L’Amministrazione Comunale di Vieste continuerà ad agire con determinazione, ribadendo che il diritto alla salute non può essere negoziato né sacrificato. Ogni iniziativa utile a garantire tutela, sicurezza e dignità sarà sostenuta, in piena sinergia con il tessuto associativo e con il coinvolgimento diretto della cittadinanza.