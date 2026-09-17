Vieste
Vieste, la masterclass di Borgo in Bianco
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Vieste, la masterclass di Borgo in Bianco
Borgo in Bianco comincia con un appuntamento dedicato a chi vuole andare oltre il calice e scoprire caratteristiche, sfumature e identità delle bollicine italiane.
6 cantine italiane, di cui 3 pugliesi, protagoniste della Masterclass Metodo Classico guidata da Antonio Riontino, Miglior Sommelier di Puglia 2017 e Responsabile Scuola Concorsi AIS Puglia.
18 settembre | ore 18.00
Piazzetta Petrone – Vieste
40€ | Posti limitati
Prenota il tuo posto al link https://www.sommelierpuglia.it/masterclass-borgo-in-bianco/ e preparati a vivere Borgo in Bianco dal primo calice.