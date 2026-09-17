Vieste

Vieste, la masterclass di Borgo in Bianco

Redazione17 Settembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste, la masterclass di Borgo in Bianco

Borgo in Bianco comincia con un appuntamento dedicato a chi vuole andare oltre il calice e scoprire caratteristiche, sfumature e identità delle bollicine italiane.

6 cantine italiane, di cui 3 pugliesi, protagoniste della Masterclass Metodo Classico guidata da Antonio Riontino, Miglior Sommelier di Puglia 2017 e Responsabile Scuola Concorsi AIS Puglia.

📅 18 settembre | ore 18.00

📍 Piazzetta Petrone – Vieste

🎟️ 40€ | Posti limitati

Prenota il tuo posto al link https://www.sommelierpuglia.it/masterclass-borgo-in-bianco/ e preparati a vivere Borgo in Bianco dal primo calice.

Redazione17 Settembre 2026