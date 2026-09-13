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Vieste, il piromane è un volontario della protezione civile

Arrestato, a Vieste, il presunto autore di alcuni incendi registrati nelle scorse settimane. Si tratta di un uomo di circa 35 anni, volontario di un’associazione di protezione civile e operatore ecologico stagionale.

Il presunto piromane è stato individuato dai carabinieri-forestali, pare grazie anche alle telecamere di sorveglianza e alle fototrappole piazzate nelle aree boschive alla periferia della città garganica. In particolare, l’uomo sarebbe il responsabile dei due vasti incendi avvenuti il 31 luglio e il 12 agosto sulle colline che si affacciano sul lungomare Europa, che si erano pericolosamente avvicinati ad alcune strutture ricettive, evacuate per alcune ore a scopo precauzionale.

L’indagato è stato trasferito nel carcere di Foggia, in attesa di essere interrogato dal giudice.

I carabinieri-forestali stanno cercando di verificare la responsabilità di altre persone negli incendi.