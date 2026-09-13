Sport Manfredonia
La Nocerina ringrazia il Manfredonia Calcio per la splendida accoglienza
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
La Nocerina ringrazia il Manfredonia Calcio per la splendida accoglienza
La società esprime un ringraziamento caloroso al Manfredonia Calcio per la splendida accoglienza e la grande ospitalità riservata ai nostri dirigenti, allo staff e alla squadra in occasione della gara odierna.
È sempre un piacere condividere i valori più sani dello sport dentro e fuori dal campo. A tutto il Manfredonia Calcio va l’augurio di un buon proseguimento di stagione.
#nocerina1910