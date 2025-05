[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste, agevolazioni Tari sulla base degli indicatori ISEE

Si rende noto che per l’anno 2025 il Comune di Vieste, nell’ambito delle prestazioni sociali e nei limiti delle risorse disponibili, concede agevolazioni basate sull’indicatore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai soggetti passivi TARI.

La riduzione è concessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a € 129.403,50. Verrà predisposta una graduatoria in ordine crescente di ISEE.

La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione TARI 2025 dovrà essere presentata dal soggetto intestatario della Tassa Rifiuti per l’utenza domestica entro e non oltre il termine perentorio del 16.05.2025, utilizzando il modello predisposto dal Comune.

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: https://www.comune.vieste.fg.it/vieste/po/mostra_news.php?id=1572&area=H