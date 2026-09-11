Vieste
Vieste, a Borgo in Bianco servizio bus
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Vieste, a Borgo in Bianco servizio bus
Per la serata del 19 settembre, raggiungere il centro storico di Vieste sarà ancora più semplice.
Grazie al servizio di trasporto urbano di Fini Viaggi, puoi arrivare all’evento comodamente in bus e goderti la serata tra calici, sapori e musica.
Scorri il carosello e scopri tutti gli orari del servizio.
Sabato 19 settembre 2026
Centro storico di Vieste
Sali a bordo e vivi Borgo in Bianco fino all’ultimo brindisi.