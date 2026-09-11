Accademia Calcio Monte in Prima Categoria
Accademia Calcio Monte in Prima Categoria
Dopo la vittoria nella finale playoff dello scorso campionato, che ci ha permesso di conquistare la priorità di essere ripescati, oggi arriva l’ufficialità 📝
📅 10 settembre 2026
📄 Comunicato Ufficiale n. 42
L’A.S.D. Accademia Calcio Monte parteciperà al prossimo Campionato di Prima Categoria 2026/2027 ⏳⚽
Un nuovo capitolo della nostra storia sta per iniziare.
Il Girone A ci aspetta. Nuove sfide, nuovi avversari, nuove pagine da scrivere.
Ma per affrontare questa stagione ci sarà bisogno di tutti.
Agli appassionati, ai sostenitori e a tutti coloro che hanno a cuore i colori di Monte chiediamo di starci vicino, sostenendo concretamente la squadra anche attraverso la sottoscrizione della tessera del tifoso, contribuendo così alla stagione che sta per iniziare 💪🏻🫂
Perché questa non è soltanto una nuova categoria.
È un percorso che vogliamo vivere insieme.
INSIEME PER MONTE, PIÙ DI PRIMA 🖤💚
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