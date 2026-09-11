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Accademia Calcio Monte in Prima Categoria

Dopo la vittoria nella finale playoff dello scorso campionato, che ci ha permesso di conquistare la priorità di essere ripescati, oggi arriva l’ufficialità 📝

📅 10 settembre 2026

📄 Comunicato Ufficiale n. 42

L’A.S.D. Accademia Calcio Monte parteciperà al prossimo Campionato di Prima Categoria 2026/2027 ⏳⚽

Un nuovo capitolo della nostra storia sta per iniziare.

Il Girone A ci aspetta. Nuove sfide, nuovi avversari, nuove pagine da scrivere.

Ma per affrontare questa stagione ci sarà bisogno di tutti.

Agli appassionati, ai sostenitori e a tutti coloro che hanno a cuore i colori di Monte chiediamo di starci vicino, sostenendo concretamente la squadra anche attraverso la sottoscrizione della tessera del tifoso, contribuendo così alla stagione che sta per iniziare 💪🏻🫂

Perché questa non è soltanto una nuova categoria.

È un percorso che vogliamo vivere insieme.

INSIEME PER MONTE, PIÙ DI PRIMA 🖤💚

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