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Meteo, la perturbazione porterà poche piogge nel foggiano
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Meteo, la perturbazione porterà poche piogge nel foggiano
Oltre al ricambio d’aria, la perturbazione “spazza caldo” in arrivo era attesa anche per la pioggia, ma il foggiano sarà coinvolto solo marginalmente da questo punto di vista.
La mappa della sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 12 settembre porta pioggia cospicua sul nord del Gargano, sul barese, nel basso Salento e nel tarantino.
La mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nell’arco della giornata di domenica 13 settembre non mostra particolari precipitazioni sulla Puglia.