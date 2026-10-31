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Vieste, 25mila euro per il Villaggio di Natale

Il Comune di Vieste intende procedere all’affidamento del servizio di progettazione, fornitura, montaggio, gestione, manutenzione e smontaggio del “Villaggio di Natale”, da realizzarsi nel periodo 5 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027

Per l’iniziativa è previsto un importo massimo di 25mila euro, IVA inclusa.

Il progetto dovrà prevedere un allestimento scenografico unitario, con ambientazioni natalizie, installazioni luminose e spazi tematici pensati soprattutto per famiglie e bambini. Tra gli elementi richiesti figurano sei casette di Natale destinate ai mercatini, la Casa di Babbo Natale, un’area dedicata agli elfi e ai personaggi natalizi, oltre a decorazioni luminose e punti fotografici e selfie.

Le casette saranno destinate alle attività commerciali, ma l’individuazione degli operatori e la loro assegnazione avverranno attraverso un successivo e separato avviso pubblico del Comune.

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12 del 16 novembre 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.vieste.fg.it, con invio per conoscenza agli indirizzi indicati nell’avviso.