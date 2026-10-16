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Proteste autotrasportatori, l’intervento di Meloni

“Delle proteste degli autotrasportatori me ne sono occupata nella giornata di oggi sia col Ministro Salvini sia col Ministro Giorgetti, particolarmente sulla questione dell’autotrasporto. Il Ministro Salvini ha convocato le associazioni, siamo sempre stati estremamente solidali con il settore che ovviamente incontra grandi difficoltà e siamo anche al lavoro per cercare di dare ulteriori risposte a questo settore”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo (Fonte: Askanews)