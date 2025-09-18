[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Verso l’ultimo weekend estivo: le previsioni

Weekend pienamente estivo: nel corso di Sabato 20 e Domenica 21 Settembre vivremo una vera e propria ondata di calore anomala.

Lo scrive IlMeteo.it

Gli ultimi aggiornamenti per Sabato 20 e Domenica 21 Settembre confermano un’estrema stabilità atmosferica con tanto sole da nord a sud, ma a far notizia saranno soprattutto le temperature, con valori che si porteranno diffusamente oltre le medie climatiche. Sarà un weekend pienamente estivo: ci aspettiamo infatti punte massime fin verso i 34-35°C sulle regioni centro-meridionali e in Sardegna.

Poi una svolta meteo è prevista nella prossima settimana.