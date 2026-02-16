[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Verso il divieto di consumo della carne equina

La carne di equini potrebbe presto essere proibita.

È approdata infatti in Senato una legge bipartisan che vuole riconoscere i cavalli, ma anche i pony, gli asini, i muli e i bardotti come animali da affezione e quindi considerarli come «Non Dpa – Non destinato alla produzione alimentare».

La legge, promossa con due proposte, una a firma di Susanna Cherci (M5S) e Luana Zanella (Avs), l’altra da Michela Brambilla (Noi Moderati) e sostenute da diverse associazione animaliste, interviene su un tema a lungo dibattuto.

La carne di cavallo, in alcuni Paesi considerata un tabù e già vietata in altri (in Grecia dal 2020) è una scelta in declino anche in Italia. Secondo un recente report realizzato da Animal Equity in collaborazione con Ipsos, l’83% della popolazione dichiara di non consumare carne di cavallo, mentre il 73% afferma di provare empatia per questo animale, equiparandolo a cani e gatti.

