Verdi Manfredonia: “Fuochi silenziosi per la prossima Festa Patronale”

Alla Presidente del Comitato Festa Patronale prof.ssa Stefania Fortunato c/o

assessore Francesco Schiavone

Gentile presidente

Come ogni anno si avvicina la data della festa patronale e visti i tempi ristretti le auguriamo un sincero buon lavoro.

Volevamo sottoporre alla sua cortese attenzione un problema che si pone ogni anno con i fuochi d’artificio: il rumore dei botti spaventano gli animali di affezione dei nostri concittadini.

Nel 2024 riteniamo superate le antiche credenze per cui scoppi e rumori molto forti servivano a scacciare gli spiriti maligni e le negatività.

Quello che per noi umani è espressione di festa e di gioia, non lo è altrettanto per gli animali domestici e selvatici che possono letteralmente “morire di paura” a causa dei botti.

I nostri animali domestici ma anche animali selvatici hanno una predisposizione genetica ancestrale a reagire con la fuga a rumori forti e improvvisi che vengono percepiti come una minaccia. Inoltre, sono dotati di un apparato uditivo molto più sensibile del nostro: ad esempio, un suono che per un uomo è appena percepibile a una distanza di circa 4 metri dalla sorgente rumorosa, risulta nitido per un cane che si trova a ben 25 metri dalla stessa sorgente.

Anche la gamma dei suoni percepiti dagli animali è molto più ampia di quella percepita dall’uomo.

L’uomo è in grado di distinguere suoni con frequenze comprese tra 20 e 20.000 hertz e può subire danni alle capacità uditive anche dopo brevi esposizioni ad emissioni rumorose intorno ai 120 decibel;

Il cane avverte suoni con frequenze comprese fra 15 e 50.000 hertz e la sua soglia per un principio di danno all’udito è intorno agli 85 decibel;

il gatto ha un udito ancor più raffinato e sente suoni con frequenze fra 60 e 65.000 hertz e, come il cane, ha una soglia di sopportazione delle emissioni rumorose nettamente inferiore a quella umana;

per non parlare dei pipistrelli che emette e riceve ultrasuoni in un range dai 20.000 a circa i 200.000 hertz.

I botti pirotecnici hanno tutte le caratteristiche per essere percepiti da un animale come un grave pericolo: producono picchi di rumore di intensità compresa tra i 150 e i 175 decibel, sono improvvisi e discontinui, generano inoltre odori pungenti dovuti alla presenza di zolfo e lampi luminosi, accecanti per un animale. È stato osservato che nel cane anche rumori improvvisi tra 80 e 90 decibel aumentano il battito cardiaco, mentre esposizioni prolungate a suoni oltre i 100 decibel incrementano la frequenza respiratoria.

Gli effetti dei fuochi d’artificio sugli animali che si trovano all’aperto, possono essere disorientati dal rumore, dalle luci e dal fumo. Gli uccelli si alzano in volo terrorizzati, andandosi a schiantare contro vetrate, cavi elettrici ed edifici.

Per quanto riguarda i cani e i gatti, i primi sintomi evidenti sono tremore, ipersalivazione, respiro affannoso e dilatazione delle pupille. L’animale cerca un nascondiglio e tenta di fuggire.

Pertanto vista la sensibilità che moltissimi concittadini hanno verso gli animali e gli esempi di altre città che su analoga richiesta di noi Verdi hanno aderito alla proposta, le

chiediamo

di utilizzare i fuochi silenziosi per la prossima festa patronale.

L’utilizzo di fuochi d’artificio silenziosi permette di proporre degli spettacoli pirotecnici di grande effetto, tanto belli quanto quelli con il “botto” a cui siamo solitamente abituati, ma nel contempo riesce nell’intento di rispettare i limiti acustici previsti dai vincoli legislativi. L’effetto scenografico di questi speciali fuochi d’artificio è pressochè identico a quello dei classici giochi pirotecnici, garantendo spettacolari giochi di luci e suoni ma senza il fastidioso finale ad alto tasso di scoppi.

Europa Verde – Verdi di Manfredonia

La coportavoce

Innocenza Starace