Verdi Manfredonia: “Chiediamo ad Arpa nuovi campionamenti in mare”

Mentre con una moderata soddisfazione abbiamo letto i dati ARPA e la revoca del divieto di balneazione, rimane la preoccupazione per la situazione del canale acque alte che stava (giovedì) continuando a immettere in mare ancora microorganismi fecale.



Ieri ARPA non ha eseguito i prelievi, nonostante la richiesta di Domenico La Marca – Sindaco.

Pertanto chiediamo che oggi ARPA effettui i nuovi campionamenti in mare nei pressi del canale acque alte e di nuovo al suo interno, per verificare l’andamento dei parametri microbiologici. Altresì riteniamo necessario intervenire a valle della zona della rottura per verificare se vi sono immissari nel canale acque alte con zone di accumulo di liquami e procedere al loro spurgo e alla loro disinfezione con cloro. Infine, in linea più generale, chiediamo che la polizia locale, unitamente alla capitaneria di porto, effettui una verifica di eventuali scarichi abusivi sul canale acque alte ed i suoi immissari.



Innocenza Starace portavoce cittadina e Alfredo De Luca – consigliere comunale di Europa Verde – Verdi di Manfredonia