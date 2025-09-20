Venus Williams si è sposata in segreto con Andrea Preti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Venus Williams ha coronato il suo amore con un matrimonio segreto ad Ischia, scegliendo un luogo incantevole, il faro di Punta Imperatore a Forio. La campionessa di tennis e l’attore Andrea Preti si sono detti “sì” in un evento rigorosamente blindato, con tutti gli invitati sottoposti a un severo patto di riservatezza e sequestrando i telefoni per evitare fughe di notizie o foto sui social. La coppia ha trascorso giorni di festeggiamenti sull’isola, tra aperitivi sulla spiaggia di San Pietro e cene riservate tra Casamicciola e Lacco Ameno, immersa nella bellezza di Ischia.

Matrimonio con pantofole di lusso

Per affrontare i 155 gradini che portano alla location, agli ospiti sono stati regalati pantofole di lusso firmate Gucci e Louis Vuitton, con un valore che si aggira intorno ai mille euro per ciascun invitato. La cerimonia è stata seguita da una cena nel ristorante stellato dello chef Nino Di Costanzo, in massimo riserbo.

Venus, che ha soggiornato con la sorella Serena e amici come Caroline Wozniacki e Lisa Leslie, ha scelto di mantenere privato il momento, condividendo solo un’immagine sfocata dell’allestimento. Andrea Preti, noto modello ed ex concorrente di reality, ha dichiarato di essere felice per questa nuova tappa della loro vita.