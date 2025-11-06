Valentina Ferragni, l’ex Luca Vezil sulla rottura: “Mi è mancata la terra sotto i piedi, avevo stravolto la mia vita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luca Vezil e Valentina Ferragni sono stati legati sentimentalmente per ben nove anni e sembravano sempre più innamorati e complici. Nel 2022, però, hanno deciso di dividere le loro strade dopo essersi resi conto che il loro rapporto era cambiato.

Ospite nel podcast Hey Luca l’ex cognato di Chiara Ferragni è tornato a parlare della relazione e di quanto sia stato difficile riprendere in mano la sua vita dopo la rottura. Luca Vezil ha detto che è stata una relazione importante, vissuta in un periodo della sua vita caratterizzata dai cambiamenti e dalla crescita.

Luca Vezil ha stravolto la sua vita per Valentina Ferragni: le rivelazioni dell’ex fidanzato dell’influencer

Durante l’ospitata l’influencer ha detto di aver fatto grandi scelte per amore. Non solo ha lasciato la sua città, la sua famiglia e i suoi amici, ma ha totalmente cambiato la sua quotidianità per costruire qualcosa di solido. Ha poi ammesso: “Quando tutto è finito, mi è mancata la terra sotto i piedi”.

Luca Vezil e Valentina Ferragni sono stati insieme quasi dieci anni, un’importante parte di vita in cui hanno condiviso tutto, anche i progetti e le amicizie. L’ex fidanzato della sorella di Chiara Ferragni ha poi aggiunto: “Quando un rapporto così finisce, non è solo la persona che perdi, ma anche un intero mondo che avevi costruito insieme.”